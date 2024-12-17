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        Derede mahsur kalan kedi balıkçı kepçesiyle kurtarıldı

        RİZE'nin Güneysu ilçesinde dereye düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından balıkçı kepçesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:10
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        Derede mahsur kalan kedi balıkçı kepçesiyle kurtarıldı
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        RİZE’nin Güneysu ilçesinde dereye düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından balıkçı kepçesiyle kurtarıldı. Kurtarma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, öğle saatlerinde Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Güneysu Deresi kenarında yürüyüş yapanlar, suda yavru bir kedinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye eri, deredeki taşın üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için merdivenle aşağı indi. Balıkçı kepçesiyle yakalanan kedi, dereden çıkarıldı. Islanmış halde kurtarılan kedi, ekipler tarafından Rize Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi. Yavru kedinin kurtarılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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