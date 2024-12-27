ADD'den Akın Birdal hakkında suç duyurusu

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Rize İl Başkanlığı, İnsan Hakları Derneği Onursal Başkanı Akın Birdal hakkında, Rize’nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine yönelik hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde, CHP'li ilçe belediyesi tarafından 07-10 Aralık tarihleri arasında organize edilen ‘Haklar’ adlı sempozyuma katılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) eski milletvekili ve İnsan Hakları Derneği Onursal Başkanı Akın Birdal’ın konuşması tepkilere neden oldu. ADD Rize İl Başkanı Ömer Toprak, Akın Birdal hakkında, sempozyumda yaptığı konuşmada Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine yönelik hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu iddiasıyla Rize Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa suç duyurusu dilekçesini sunan Başkan Toprak, adliye çıkışında açıklamada bulundu. Başkan Toprak, “Fındıklı’da bir sempozyumda Atatürk’e ve mili mücadele iftira ve itham edici sözlerle ilgili suç duyurunda bulunduk. Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine laf söyleyen Atatürk’e laf söyleyen Cumhuriyeti ve milli mücadeleyi itibarsızlaştırmaya çalışan şüpheli şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Türk Milleti’nin milli mücadelesini bir eşkıya hareketi olarak adeta nitelendiren, malum zat hakkında daha önce yaptığımız açıklamalarda kınadığımızı söylemiştik. Şimdi hukuki bir süreç başlattık. Olayın takipçisi olacağız. Orada, Atatürk’e yönelik suç içeren sözler var. Mili Mücadele kahramanlarımızdan Topal Osman’a karşıda yakışıksız ifadeler kullanılıyor. Bizim Milli Mücadelemizi ‘Ermeni soykırımı’, ‘Rum soykırımı’ veya ‘katliamı’ gibi nitelendiriyor. Bu sözler için de suç duyurusunda bulunduk. Bağımsızlığımızı ve namusumuzu kurtarmak için kahramanlarımızın verdiği mücadelenin arkasındayız. Mazlum milletler bu mücadeleyi örnek almıştır. Bunu karalamaya çalışmak kimsenin haddi değildir” dedi.