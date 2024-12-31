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        Rize'de heyelanda köy yolu çöktü

        RİZE'nin Derepazarı ilçesinde, sağanak sonrası meydana gelen heyelanda yolun bir bölümü çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:27 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:30
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        Rize'de heyelanda köy yolu çöktü
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        RİZE'nin Derepazarı ilçesinde, sağanak sonrası meydana gelen heyelanda yolun bir bölümü çöktü. Elektrik ve doğal gaz kesintilerinin yaşadığı mahallede, yol ulaşıma kapanırken; ekipler ise bölgede inceleme çalışmaları başlattı.

        Derepazarı ilçesi Eriklimanı Mahallesi'nden geçen yolda, dün gece etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. İstinat duvarını çöküp, toprağın çaylık araziye aktığı mahallede, yol kenarındaki yüksek gerilim direği de yerinden oynadı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatırken, güzergahtaki Bahattinpaşa köyünün elektrik ve doğal gazı da kesildi. Ekipler, bölgede inceleme çalışması başlattı. Öğrenciler heyelanlı bölgeden veliler eşliğinde geçip servislerine ulaşabildi.

        Yolun kapalı olduğunu söyleyen Bahattinpaşa Köyü Muhtarı Ali Küçük, "Burada yol çökmesi oldu. Direk yolun kenarındaki yol çökmesiyle aşağıya bastı. 70-80 tonluk araçlar buradan geçiyor. Bu yol bu yükü kaldıracak bir yol değil. Emniyet ekipleri geceden gelip burada tedbir aldı. Şu anda yol kapalı. Dün akşam saatlerinden itibaren elektrik yok. Burada büyük bir istinat duvarı yapılması lazım" dedi.

        Torunlarını servise bırakmak için heyelanlı yoldan geçmek zorunda kalan Ayşe Şahin ise "Elektrik ve doğal gazı verecekler, bekliyoruz. Akşam saat 21.00'den beri elektriğimiz yok. Yattık uyuduk, ne yapacağız? Doğal gaz da yoktu, sabaha kadar buz tuttuk. Şimdi de çocukları buraya servise getirdik" diye konuştu.

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