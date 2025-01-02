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        Beşiktaş kafilesi Rize'de

        SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş Rize'ye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 02.01.2025 - 18:55
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        Beşiktaş kafilesi Rize'de
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        SÜPER Lig’in 18’inci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş Rize’ye geldi.

        Beşiktaş, Süper Lig’in 18’inci haftasında yarın saat 20.00’da Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşma için kente gelen Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak saat 17.45'te Rize-Artvin Havalimanı’na indi. Siyah-beyazlıları havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Kafile ile beraber kente gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Adalı, “İlk maçımız. İlk deplasman. İnşallah galibiyetle döneceğiz. Şu anda hocamız başımızda gerektiği zaman bilgi veririm” dedi.

        Beşiktaş kafilesi kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

        Siyah-beyazlıların, Rizespor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

        “Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Tayyip Talha Sanuç, Al-Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ciro Immobile”

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Beşiktaş kafilesinin havalimanından çıkışı

        -Kafilenin otobüse binmesi

        -Taraftarlardan detaylar

        - Başkan Serdar Adalı’nın açıklamaları

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