Beşiktaş kafilesi Rize'de

Siyah-beyazlıların, Rizespor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

Beşiktaş, Süper Lig’in 18’inci haftasında yarın saat 20.00’da Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşma için kente gelen Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak saat 17.45'te Rize-Artvin Havalimanı’na indi. Siyah-beyazlıları havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Kafile ile beraber kente gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Adalı, “İlk maçımız. İlk deplasman. İnşallah galibiyetle döneceğiz. Şu anda hocamız başımızda gerektiği zaman bilgi veririm” dedi.

SÜPER Lig’in 18’inci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş Rize’ye geldi.

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