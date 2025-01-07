Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 yaralı

        RİZE'de, PTT şubesine gelen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu kargo bölümünde görevli 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 18:36 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 yaralı
        ABONE OL

        RİZE'de, PTT şubesine gelen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu kargo bölümünde görevli 2 kişi yaralandı. Şüpheli, olay sonrası kaçtı.

        Olay, akşam saatlerinde Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. Şubenin kargo bölümüne gelen kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş açıp, kaçtı. Korku ve paniğin yaşandığı olayda kurşunların isabet ettiği 2 çalışan yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Beşiktaş'ın kupa 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın kupa 11'i belli oldu!
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!

        Benzer Haberler

        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı yaşanıyor
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı yaşanıyor
        Trabzonspor'da Alanyaspor maçının hazırlıkları devam etti
        Trabzonspor'da Alanyaspor maçının hazırlıkları devam etti
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Rize'de hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Rize'de hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Karadenizli çınarların hayat tecrübeleri gençlere aktarılıyor
        Karadenizli çınarların hayat tecrübeleri gençlere aktarılıyor
        Rize sahil yolunda kaza; 2 yaralı
        Rize sahil yolunda kaza; 2 yaralı