Rize'de tamir edilen telefon alev aldı; o anlar kamerada

Olay, 18 Şubat'ta Tophane Mahallesi'nde Gökhan Akyıldız'a ait telefon tamir atölyesinde meydana geldi. Akyıldız'ın tamir etmek için telefonu parçalarına ayırdığı sırada batarya bir anda parladı. Alev topuna dönen telefon masanın arkasına düşerken, Akyıldız kendini korumak için hızla uzaklaştı. Alev alan telefonu ayağıyla söndüren Akyıldız, olay sonrası cihazın durumunu kayıt altına aldı. Diğer yandan telefonun alev aldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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