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        Rize'de tamir edilen telefon alev aldı; o anlar kamerada

        RİZE'detamir sırasında cep telefonu bataryası parlayıp, alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:27 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:30
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        Rize'de tamir edilen telefon alev aldı; o anlar kamerada
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        RİZE'detamir sırasında cep telefonu bataryası parlayıp, alev aldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 18 Şubat'ta Tophane Mahallesi'nde Gökhan Akyıldız'a ait telefon tamir atölyesinde meydana geldi. Akyıldız'ın tamir etmek için telefonu parçalarına ayırdığı sırada batarya bir anda parladı. Alev topuna dönen telefon masanın arkasına düşerken, Akyıldız kendini korumak için hızla uzaklaştı. Alev alan telefonu ayağıyla söndüren Akyıldız, olay sonrası cihazın durumunu kayıt altına aldı. Diğer yandan telefonun alev aldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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