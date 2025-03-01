Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı'na ateş açan şüpheli yakalandı

        RİZE'deArdeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu'na, oturdukları tesiste tabanca ile peş peşe ateş açan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı'na ateş açan şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        RİZE'deArdeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu'na, oturdukları tesiste tabanca ile peş peşe ateş açan A.E. polisin çalışması ile yakalandı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Ardeşen ilçesi Taş Konak Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu, oturdukları sırada tesise gelen A.E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Kuyumcu 3 kurşunla ağır yaralandı, Seferoğlu'nun ayağına da 1 kurşun isabet etti. Saldırgan kaçarken, tesisteki görevlilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri ardından Müjgan Seferoğlu Kaçkar Devlet Hastanesi'ne, Mustafa Kuyumcu ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli polislerin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

        Silahlı saldırı sonrası Ardeşen Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Kaymakamlıkça yapılan açıklamada, "Ardeşen Belediyesi sosyal tesislerinde yaşanan silahlı saldırı sonucu, Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu Gültekin yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve bilinçlerinin açık olduğu bildirilmiş olup, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu tedavi amaçlı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Olayın faili şüpheli A.E. tespit edilmiş olup, Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır. Olayda yaralanan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu'ya ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu Gültekin'e acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Skandal tartışmanın yankıları
        Skandal tartışmanın yankıları
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        5 bölgede yağış var... Bugün hava nasıl olacak?
        5 bölgede yağış var... Bugün hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Uzaya biletleri hazır
        Uzaya biletleri hazır
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Martenitsa bilekliği takıyorsanız bu kurala uyun!
        Martenitsa bilekliği takıyorsanız bu kurala uyun!
        Oscar’ı kim kazanır?
        Oscar’ı kim kazanır?
        Paul McCartney'nin kayıp bas gitarı ve 'gizemli' kayıp enstrümanlar
        Paul McCartney'nin kayıp bas gitarı ve 'gizemli' kayıp enstrümanlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Rize'de konuştu:
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Rize'de konuştu:
        Yavuz Ağıralioğlu: Öcalan, çocuklarımızın katilidir, terör örgütünün başıdı...
        Yavuz Ağıralioğlu: Öcalan, çocuklarımızın katilidir, terör örgütünün başıdı...
        Trabzonspor'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
        Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı silah...
        Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı silah...
        GÜNCELLEME - Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu silahlı sal...
        GÜNCELLEME - Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu silahlı sal...
        Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu silahlı saldırıda yarala...
        Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu silahlı saldırıda yarala...