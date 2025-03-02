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        Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçının ardından

        Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Alanspor'u 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:41 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:45
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        Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçının ardından
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        Süper Lig’in 26’ncı haftasında Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Alanspor’u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor yardımcı antrenörü Osman Demir ile Alanspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu maçı değerlendirdi.

        'ÜÇ PUANI KAZANMASINI BİLDİK'

        Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Çaykur Rizespor yardımcı antrenörü Osman Demir, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Alanyaspor iyi bir takım. Lig üçe bölünmüştü; alttakiler, ortadakiler ve yukardakiler diye. Ortada sıkışmış bir grup vardı. Biz de bu grubun içindeydik. Buradan bir önce sıyrılmak istiyorduk. Aldığımız üç puanla biraz nefes almış olduk. İlk yarı oyun biraz durgun geçti. Oyunu tutmak istedik. Ama ikinci yarı başında Ghezzal'ın attığı çok güzel bir golle biraz daha tempomuz artırdık. Tam da görmedik ilginç bir penaltı golü yedik. Ama ondan sonra baskımıza devam ettik. İkinci ve üçüncü golleri bularak üç puanı kazanmasını bildik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Alanyaspor takımına bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” dedi.

        SAMİ UĞURLU: RİZESPOR’U ALDIĞI GALİBİYET İÇİN TEBRİK EDİYORUM

        Karşılaşmayı değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise, “Maçın ilk yarısı, iki takımın da oyunu kontrol etmeye çalıştığı, daha kısır geçen bir ilk yarı oldu. Özellikle alan savunmalarının iyi yapıldığı bir 45 dakika oynandı. İkinci yarıya geldiğimizde ise Ghezzal’ın attığı gerçekten harika, ekstra bir golle maçın seyri değişti. Sonrasında gelen penaltı golüyle eşitlik sağlandık. Daha sonra oyuncularda yavaş yavaş düşüşler başladı. Oyunu tutmak gerekiyordu fakat bizim bunu yapabilecek bir şansımız yoktu. Değişiklik yapmadan devam etmek zorundaydık. Biz de bunu yaptık. Ancak 2’nci golü de Ghezzal’ın müthiş bir asistiyle yedik. Öte yandan, Rizespor’a baktığımızda Berkay Özcan, Zeki ve son dakikalarda Abdulkadir Ömür gibi isimlerin oyuna dahil olması, bir takım ile oyuncu değiştiremeyen bir takım vardı. Özellikle son 20-25 dakikada net bir şekilde ortaya çıktı. Rizespor’u aldığı galibiyet için tebrik ediyorum. Sonuçta maçlar devam ediyor ve bizim bir an önce alt sıralardan kurtulmamız gerekiyor. Düşme hattıyla aramızda 7 puanlık bir fark var ancak bu çok güvenli bir mesafe değil. Bu açığı kapatmak için her maça odaklanmamız gerekiyor” diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Alanyaspor Teknilk Direktörü Sami Uğurlu açıklamaları

        - Çaykur Rizespor yardımcı antrenörü Osman Demir'in açıklamaları

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