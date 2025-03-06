Rize'de çekici, kamyonete çarptı; 2 yaralı

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen çekicinin kamyonete çarptığı anlar yer aldı.

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Gündoğdu mevkisinde meydana geldi. Rize'den Artvin istikametine seyreden V.B. idaresindeki 08 K 5262 plakalı çekici, aynı yönde ilerleyen E.T.'nin kullandığı 53 FG 866 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada araçtaki sürücüler yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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