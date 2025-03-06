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        Rize'de çekici, kamyonete çarptı; 2 yaralı

        RİZE'de çekicinin kamyonete çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:29 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:35
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        Rize'de çekici, kamyonete çarptı; 2 yaralı
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        RİZE'de çekicinin kamyonete çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Gündoğdu mevkisinde meydana geldi. Rize'den Artvin istikametine seyreden V.B. idaresindeki 08 K 5262 plakalı çekici, aynı yönde ilerleyen E.T.'nin kullandığı 53 FG 866 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada araçtaki sürücüler yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen çekicinin kamyonete çarptığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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