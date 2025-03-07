Çobanlıktan muhtarlığa; köyü için hayvanlarını sattı, sosyal tesis yaptı

RİZE'ninÇayeli ilçesine bağlı Karaağaç köyü Muhtarı Osman Yıldırım, 270 küçükbaş ve 15 büyükbaş hayvanını satıp, köyüne muhtarlık ofisi, mescit ve çay ocağı bulunan ahşaptan tesis yaptı.

Çayeli ilçesine bağlı Karaağaç köyünde uzun yıllar çobanlık yapan Osman Yıldırım, 2024 yılındaki yerel seçimlerde muhtar seçildi. Yaklaşık 10 aylık muhtarlık görevinde köyüne çok sayıda hizmet kazandıran Muhtar Osman Yıldırım, köyüne sosyal tesis kazandırmak için girişimlerde bulundu. Köyünün girişindeki daha önceden hazırlanan alana ahşaptan bir yapı yapmaya karar veren Yıldırım, inşaat için gerekli ücreti ahırdaki 270 küçükbaş ve 15 büyükbaş hayvanını satarak buldu. Köylünün de desteğini alan Muhtar Yıldırım, yaklaşık 3 ay içerisinde muhtarlık ofisi, mescit ve çay ocağı bulanan tesisi kurdu.

'BEN ÖNCEDEN ÇOBANLIK YAPIYORDUM'

Muhtar seçilmeden önce çobanlık yaptığını belirten, Osman Yıldırım, "Önceden çobanlık yapıyordum, dağlarda hayvan otlatıyordum. Mesleğim çobanlıktı. Bana 'Çobandan muhtar olur mu?' dediler ama ben oldum. Köyümüz için bir bina yapmaya karar verdim. Köylülerim de bu projeye destek verdi, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

'TÜM PARAMI KÖY İÇİN HARCADIM'

Muhtar Yıldırım, "Bu projeyi gerçekleştirmek için kendi ahırımdaki hayvanları sattım. 270 küçükbaş hayvanım vardı, hepsini sattım. Ahırımda 15 yıldır baktığım büyükbaş hayvanlarımı da sattım. Tüm paramı köyüm için harcadım. Ama pişman değilim çünkü köyüm için yaptım. Bu bina içinde bir muhtarlık ofisi, bir mescit ve alt katında da çay ocağı bulunuyor. Ayrıca güvenlik için kameralar yerleştirdik. Yaz aylarında aileler burada toplanıp güzel vakit geçirebilecek, eğlenceler düzenlenecek. Daha yolun başındayım, köyüm için yapacak daha çok şeyim var. Ne kadar gerekiyorsa o kadar harcamaya razıyım yeter ki köyüm güzelleşsin. Karaağaç köyünü örnek bir köy haline getirmek istiyorum. Sessiz, huzurlu ve herkesin parmakla göstereceği bir yer olsun istiyorum" diye konuştu.