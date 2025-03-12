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        Berkay Özcan: Taraftarımızın desteğiyle karşılaşmayı kazanmak istiyoruz

        ÇAYKUR Rizespor'un orta saha oyuncusu Berkay Özcan, "Bütün maçlar önemli ama Bodrum FK maçı bizim için ayrı bir öneme sahip.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 17:57 Güncelleme: 12.03.2025 - 18:00
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        Berkay Özcan: Taraftarımızın desteğiyle karşılaşmayı kazanmak istiyoruz
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        ÇAYKUR Rizespor’un orta saha oyuncusu Berkay Özcan, “Bütün maçlar önemli ama Bodrum FK maçı bizim için ayrı bir öneme sahip. Kendi sahamızda oynuyoruz ve taraftarımızın desteğiyle karşılaşmayı kazanmak istiyoruz” dedi.

        Süper Lig’in 28’inci haftasında 16 Mart Pazar günü sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, antrenmanlarını sürdürdü. Antrenman öncesi yeşil-mavililerin yeni transferi Berkay Özcan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özcan, Bütün maçlar önemli ama Bodrum FK maçı bizim için ayrı bir öneme sahip. Kendi sahamızda oynuyoruz ve taraftarımızın desteğiyle karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Ona göre de antrenmanlarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

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        Galeri

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