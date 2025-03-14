9 katlı binada çatı yangını
RİZE'de tadilata alınan 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
RİZE'de tadilata alınan 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çarşı Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın tadilata alınan çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısını kaplarken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan çatı, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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