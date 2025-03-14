Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        9 katlı binada çatı yangını

        RİZE'de tadilata alınan 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:39 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 katlı binada çatı yangını
        ABONE OL

        RİZE'de tadilata alınan 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Çarşı Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın tadilata alınan çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısını kaplarken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan çatı, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Rize'de 8 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
        Rize'de 8 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
        Rize'de 1'inci sınıf öğrencilerinden Mehmetçiğe mektup
        Rize'de 1'inci sınıf öğrencilerinden Mehmetçiğe mektup
        Rize'de ambulans helikopter zatürre tedavisi gören bebek için havalandı
        Rize'de ambulans helikopter zatürre tedavisi gören bebek için havalandı
        Rize'de okuma yazma öğrenen öğrenciler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
        Rize'de okuma yazma öğrenen öğrenciler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
        Rize'de otomobilinde sesli ikaz sistemi bulunduran sürücüye 138 bin 172 lir...
        Rize'de otomobilinde sesli ikaz sistemi bulunduran sürücüye 138 bin 172 lir...
        Berkay Özcan: Taraftarımızın desteğiyle karşılaşmayı kazanmak istiyoruz
        Berkay Özcan: Taraftarımızın desteğiyle karşılaşmayı kazanmak istiyoruz