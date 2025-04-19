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        İlkel teleferiğin halatına dolanan çiftçi düşerek öldü

        RİZE'ninÇayeli ilçesinde çiftçi Aydın Sarı (57), ilkel teleferiğin halatına dolanınca yamaçtan düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 12:20 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:20
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        İlkel teleferiğin halatına dolanan çiftçi düşerek öldü
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        RİZE'ninÇayeli ilçesinde çiftçi Aydın Sarı (57), ilkel teleferiğin halatına dolanınca yamaçtan düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yenicami Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede çay üreticisi Aydın Sarı, çay bahçesinde gübre atmak için ilkel teleferiği kullanmak istedi. Sarı, aşağıya yönlü hareket halindeki ilkel teleferiğin halatına dolanınca yamaçtan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sarı'nın cansız bedeni düştüğü yerden ekipler tarafından çıkarılarak, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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