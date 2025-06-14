Dağ horozu gözlemine sis engeli

KAFKASYA'nın endemik kuş türlerinden olan, Türkiye'de sadece Rize'nin İkizdere ilçesi Sivrikaya köyü çevresinde yaşayan dağ horozunu görebilmek için bölgeye gelen doğaseverlere sis engel oldu.

İkizdere Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 20'nci 'Dağ Horozu Şenliği' düzenlendi. Şenlik için İkizdere Kaymakamı Ali Özdaş, Belediye Başkanı Abdi Ekşi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç ile doğaseverler, saat 05.00 sıralarında Sivrikaya köyüne gitti. Doğa tutkunları bölgede, dürbün ve fotoğraf makineleriyle araziyi tarayıp, dağ horozu aradı. Sis ve yağışın görüş mesafesinin düştüğü bölgede dağ horozu görülmedi. Sisin etkisini artırmasıyla bölgeden ayrılan grup, umutlarının seneye kaldığını belirtti.

'BÖLGEMİZ VE KÜLTÜRÜMÜZ İÇİN ÖNEMLİ'

İkizdere Kaymakamı Ali Özdaş, "Bugün İkizdere ilçemiz Sivrikaya yaylamızda 20'nci geleneksel Dağ Horozu Şenliği için bir araya geldik. Böyle bir geleneğin yaşatılması bölgemiz ve kültürümüz için çok önemli. Gönül vermiş insanların uzak yakın demeden gelip, şenliğe katılması bizleri memnun etmektedir" dedi.