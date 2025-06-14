Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Dağ horozu gözlemine sis engeli

        KAFKASYA'nın endemik kuş türlerinden olan, Türkiye'de sadece Rize'nin İkizdere ilçesi Sivrikaya köyü çevresinde yaşayan dağ horozunu görebilmek için bölgeye gelen doğaseverlere sis engel oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 10:39 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dağ horozu gözlemine sis engeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAFKASYA'nın endemik kuş türlerinden olan, Türkiye'de sadece Rize'nin İkizdere ilçesi Sivrikaya köyü çevresinde yaşayan dağ horozunu görebilmek için bölgeye gelen doğaseverlere sis engel oldu.

        İkizdere Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 20'nci 'Dağ Horozu Şenliği' düzenlendi. Şenlik için İkizdere Kaymakamı Ali Özdaş, Belediye Başkanı Abdi Ekşi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç ile doğaseverler, saat 05.00 sıralarında Sivrikaya köyüne gitti. Doğa tutkunları bölgede, dürbün ve fotoğraf makineleriyle araziyi tarayıp, dağ horozu aradı. Sis ve yağışın görüş mesafesinin düştüğü bölgede dağ horozu görülmedi. Sisin etkisini artırmasıyla bölgeden ayrılan grup, umutlarının seneye kaldığını belirtti.

        'BÖLGEMİZ VE KÜLTÜRÜMÜZ İÇİN ÖNEMLİ'

        İkizdere Kaymakamı Ali Özdaş, "Bugün İkizdere ilçemiz Sivrikaya yaylamızda 20'nci geleneksel Dağ Horozu Şenliği için bir araya geldik. Böyle bir geleneğin yaşatılması bölgemiz ve kültürümüz için çok önemli. Gönül vermiş insanların uzak yakın demeden gelip, şenliğe katılması bizleri memnun etmektedir" dedi.

        Sis ve yağıştan dolayı dağ horozunu göremediklerini söyleyen kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, "Bölgemizin hava şartları malum. Haftanın 3-4 günü yağışlı geçip, 2-3 günü açık geçtiği için bugün yağışlı ve sisli havaya denk geldik. Maalesef kuşları görme imkanımız yok. Tarihsel olarak da bayramdan dolayı şenliği biraz geciktirdik. Güzel bir havada artık seneye kaldık. Bugün şansımıza sis ve hafif yağışta var. Bugün göremeyeceğiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Rize'de "20. Dağ Horozu Şenliği" düzenlendi
        Rize'de "20. Dağ Horozu Şenliği" düzenlendi
        Fırtına Deresi'nden Avrupa'ya rafting yolculuğu
        Fırtına Deresi'nden Avrupa'ya rafting yolculuğu
        Rize'de sağlık memnuniyeti anketi hayata geçirildi
        Rize'de sağlık memnuniyeti anketi hayata geçirildi
        ÇAYKUR Genel Müdürü Alim: Toprağımızın yapısal özellikleri kaybolmaya başla...
        ÇAYKUR Genel Müdürü Alim: Toprağımızın yapısal özellikleri kaybolmaya başla...
        ÇAYKUR'un birinci sürgün yaş çay alımı sürüyor
        ÇAYKUR'un birinci sürgün yaş çay alımı sürüyor
        Rize'de ayağına dirgen saplanan kişi yaralandı
        Rize'de ayağına dirgen saplanan kişi yaralandı