RTEÜ, Yozgat'ta GES kuruyor

RECEPTayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Yozgat'ta 80 dönüm alanda kurulacak güneş enerji santraliyle üniversitenin yıllık enerji ihtiyacını 2 katını üreteceklerini açıkladı. Yılmaz, "Günde 6 megavatlık bir tesis olacak. Üretilen fazla enerji sisteme aktarılacak" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, istişare toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen toplantıda çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Yılmaz, Yozgat'ta kurulan güneş enerji sisteminin detaylarına değindi. Yılmaz, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) olarak sürdürülebilir enerji üzerine özel çalışmalarımız var. Yozgat'ta güneş enerji santrali üzerine bir projemiz var. Üniversitemizin tükettiği tüm elektrik enerjisini bu santral üzerinden elde etmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 80 dönümlü bir arazi üzerinde güneş enerji santrali kuruluyor olacak. Üniversitemizin yaklaşık yıllık tüketiminin 2 katını üretmeyi hedefliyoruz. Günde 6 megavatlık bir tesis olacak. Üretilen fazla enerji sisteme aktarılacak. Karbon ayak izini azaltmak amaçlı üniversitemizin sıfır atık koordinatörlüğünde yapmış olduğu çalışmalar var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yeni bir proje yürütüyoruz. Üniversitemizdeki atık miktarını minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Şu an üniversitemize kazandırdığımız 2 tane yüzde 100 elektrikli otobüsümüz çalışıyor" dedi.