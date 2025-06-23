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        RTEÜ, Yozgat'ta GES kuruyor

        RECEPTayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:06 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:10
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        RTEÜ, Yozgat'ta GES kuruyor
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        RECEPTayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Yozgat'ta 80 dönüm alanda kurulacak güneş enerji santraliyle üniversitenin yıllık enerji ihtiyacını 2 katını üreteceklerini açıkladı. Yılmaz, "Günde 6 megavatlık bir tesis olacak. Üretilen fazla enerji sisteme aktarılacak" dedi.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, istişare toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen toplantıda çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Yılmaz, Yozgat'ta kurulan güneş enerji sisteminin detaylarına değindi. Yılmaz, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) olarak sürdürülebilir enerji üzerine özel çalışmalarımız var. Yozgat'ta güneş enerji santrali üzerine bir projemiz var. Üniversitemizin tükettiği tüm elektrik enerjisini bu santral üzerinden elde etmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 80 dönümlü bir arazi üzerinde güneş enerji santrali kuruluyor olacak. Üniversitemizin yaklaşık yıllık tüketiminin 2 katını üretmeyi hedefliyoruz. Günde 6 megavatlık bir tesis olacak. Üretilen fazla enerji sisteme aktarılacak. Karbon ayak izini azaltmak amaçlı üniversitemizin sıfır atık koordinatörlüğünde yapmış olduğu çalışmalar var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yeni bir proje yürütüyoruz. Üniversitemizdeki atık miktarını minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Şu an üniversitemize kazandırdığımız 2 tane yüzde 100 elektrikli otobüsümüz çalışıyor" dedi.

        'BU ALAN SÜREKLİ CANLI'

        Rekreasyon alanının etap çalışmalarıyla ilgili konuşan Yılmaz, "Üniversitemizde benzer nitelikte birçok proje yapıyoruz. Bulunduğumuz alan, üniversitemizin spor ve rekreasyon alanı. Bu alanda öğrencilerimiz için deniz kenarında kitap kafe, kütüphane fitness merkezleri denizi görebilecek şekilde kullanabiliyor olacak. Aynı zamanda burada deniz eğitim merkezi yapılacak. Hem denizcilik fakültemiz için hem de su altı teknoloji programımız için eğitim alanları var. Su ürünleri fakültemizin araştırma ve eğitim alanları bulunuyor. Düşünün; burada öğrencilerimiz, yelken kulübüyle beraber yelken eğitimi alabiliyor olacak. Bu alan sürekli canlı bir alan. Gördüğünüz üzere voleybol, basketbol ve halı sahası sosyal medyada da konu oldu. Bütün bu olanakları üniversitemize kazandırmaktan büyük memnuniyet duruyoruz" diye konuştu.

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