Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Ali Sowe yeniden Çaykur Rizespor'da

        SÜPER Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gambiyalı forvet Ali Sowe ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ali Sowe yeniden Çaykur Rizespor'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SÜPER Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gambiyalı forvet Ali Sowe ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon etkili bir performans sergileyen Gambiyalı forvet Ali Sowe ile yeniden anlaşmaya vardı. Kulüp, deneyimli oyuncuyu 3 yıllığına kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçirilen deneyimli oyuncu kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

        Kontrollerin ardından kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Ali Sowe, geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 40 resmi maçta görev almış ve takımına 19 gollük katkı sağlamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor, Ali Sowe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
        Çaykur Rizespor, Ali Sowe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
        ÇAYKUR'dan ikinci sürgün yaş çay alımları hakkında üreticilere uyarı
        ÇAYKUR'dan ikinci sürgün yaş çay alımları hakkında üreticilere uyarı
        Rize'de "Zaferin Adı Türkiye" konferansı düzenlendi
        Rize'de "Zaferin Adı Türkiye" konferansı düzenlendi
        15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Ala'dan, 'Destanın İçerisinden Bir Kahraman Anl...
        15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Ala'dan, 'Destanın İçerisinden Bir Kahraman Anl...
        Rize'de toplu sünnet töreni
        Rize'de toplu sünnet töreni
        Rize'de 19 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
        Rize'de 19 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi