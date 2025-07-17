Ali Sowe yeniden Çaykur Rizespor'da

Kontrollerin ardından kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Ali Sowe, geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 40 resmi maçta görev almış ve takımına 19 gollük katkı sağlamıştı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon etkili bir performans sergileyen Gambiyalı forvet Ali Sowe ile yeniden anlaşmaya vardı. Kulüp, deneyimli oyuncuyu 3 yıllığına kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçirilen deneyimli oyuncu kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

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