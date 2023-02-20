Kahramanmaraşlı depremzede kadın, bebeğini Rize'de dünyaya getirdi

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RİZE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Rize'ye gelen 23 yaşındaki Melek Özdemir, ikinci çocuğunu Rize'de kucağına aldı.

Depremin ardından Kahramanmaraş'taki evleri hasar gören bir çocuk annesi Özdemir, Rize'de Yusuf ve Tuğba Günay ailesi tarafından misafir edildi.

Doğumu yaklaşınca Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, operasyonla bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

"Zeynep Nur" ismini verdikleri ikinci bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Melek Özdemir, çok üzücü bir felaket yaşadıklarını söyledi.

Baba Hayrettin Özdemir ise deprem zamanı Mersin'de olduğunu belirterek, "Eşim beni aradı. Deprem olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'a geldim. Her taraf yıkıktı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'mizin başı sağolsun. Allah bir daha böyle bir depremi yaşatmasın. Bugün de baba oldum. Çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Rize'de Günay ailesinin evinde misafir olduklarını ifade eden Özdemir, "Evlerini bize açtılar. Kendilerinden Allah razı olsun." dedi.

Yusuf Günay da aileyi evlerinde misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Öte yandan aileyi hastanede ziyaret eden Vali Kemal Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber, Zeynep Nur'a uzun ömür diledi.​​​​​​​

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