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        Çaykur Rizespor'dan taraftarlarına İsrail'i destekleyen firmaları boykot çağrısı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, taraftarlarına İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin boykotu için çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:28
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        Çaykur Rizespor'dan taraftarlarına İsrail'i destekleyen firmaları boykot çağrısı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, taraftarlarına İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin boykotu için çağrıda bulundu.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Filistin'de yaşanan zulme, insanlık suçuna ekonomik anlamda ortak olan ve destek veren bütün markaların boykot edilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını yineliyoruz ve tüm taraftarlarımızı desteğe çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez." dizelerine de yer verildi.

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