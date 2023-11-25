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        Otomobilin çarptığı yaya öldü

        RİZE'ninFındıklı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hafize Döne (74), hayatını kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:50
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        Otomobilin çarptığı yaya öldü
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        RİZE'ninFındıklı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hafize Döne (74), hayatını kaybetti. 

        Kaza, dün akşam saatlerinde Fındıklı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize istikametine giden M.O. yönetimindeki 52 AP 200 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hafize Döne'ye çarptı. Döne, kaza yerinde hayatını kaybetti. Hafize Döne´nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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