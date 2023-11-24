Rize'de 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Rize'de 17 ruhsatsız tabancanın yakalandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Rize'de 17 ruhsatsız tabancanın yakalandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca ile 19 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.
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