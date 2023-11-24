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        Rize'de 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Rize'de 17 ruhsatsız tabancanın yakalandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:04
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        Rize'de 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Rize'de 17 ruhsatsız tabancanın yakalandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca ile 19 şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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