Rize'de şehit Em­ni­yet Mü­dü­rü Altuğ Verdi için mevlit okutuldu Rize'de, 5 yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için mevlit okutuldu.

Rize'de, 5 yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için mevlit okutuldu.

Rize Şeyh Camisi'nde öğle namazı öncesinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, Altuğ Verdi ve tüm şehitler için dua edildi.

Programa, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara cami çıkışında lokma ikram edildi.

11 Aralık 2018'de Rize Emniyet Müdürlüğü binasındaki makam odasında, polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun silahlı saldırısında yaralanan Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.