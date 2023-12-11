12 yaşındaki çocuk, sevdiği köpeğin saldırısında yaralandı
RİZE'debesleyip,sevdiği başıboş köpeğin saldırısına uğrayan E.B. (12) yaralandı.
RİZE'debesleyip,sevdiği başıboş köpeğin saldırısına uğrayan E.B. (12) yaralandı.
Olay, dün Güneysu ilçesi Selamet köyünde meydana geldi. Hafta sonu tatilinde evinin önünde oynayan E.B., yanına gelen başıboş köpeği beslemek istedi. E.B. evden aldığı yiyeceği verip, başını eliyle okşadığı köpeğin saldırısına uğradı. İki kolundan yaralanan E.B., ailesi tarafından Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası E.B., ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. E.B.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
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