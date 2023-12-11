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        12 yaşındaki çocuk, sevdiği köpeğin saldırısında yaralandı

        RİZE'debesleyip,sevdiği başıboş köpeğin saldırısına uğrayan E.B. (12) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:08
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        12 yaşındaki çocuk, sevdiği köpeğin saldırısında yaralandı
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        RİZE'debesleyip,sevdiği başıboş köpeğin saldırısına uğrayan E.B. (12) yaralandı.

        Olay, dün Güneysu ilçesi Selamet köyünde meydana geldi. Hafta sonu tatilinde evinin önünde oynayan E.B., yanına gelen başıboş köpeği beslemek istedi. E.B. evden aldığı yiyeceği verip, başını eliyle okşadığı köpeğin saldırısına uğradı. İki kolundan yaralanan E.B., ailesi tarafından Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası E.B., ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. E.B.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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