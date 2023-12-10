Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Rize'nin Güneysu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Selamet köyündeki evinin yanında oynayan 12 yaşındaki E.B, bölgede bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Kollarından yaralanan E.B, sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan erkek çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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