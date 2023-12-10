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        Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

        Rize'nin Güneysu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 20:27 Güncelleme: 10.12.2023 - 20:27
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        Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Selamet köyündeki evinin yanında oynayan 12 yaşındaki E.B, bölgede bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Kollarından yaralanan E.B, sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan erkek çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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