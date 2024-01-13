Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Ogün Kamacı
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala, Olawoyin, Shelvey, Benhur Keser, Minchev, Gaich
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Akintola, Abdurrahim Dursun, Emre Akbaba
RİZE
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