Çaykur Rizespor'dan vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 16 yaşındaki Erdoğan'ın evinde rahatsızlanarak hayatını kaybettiğinin öğrenildiği belirtilerek, "Genç taraftarımızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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