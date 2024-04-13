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        Çaykur Rizespor'dan vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı

        Çaykur Rizespor, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ömer Talha Erdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 18:45 Güncelleme: 13.04.2024 - 18:45
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        Çaykur Rizespor'dan vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı
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        Çaykur Rizespor, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ömer Talha Erdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 16 yaşındaki Erdoğan'ın evinde rahatsızlanarak hayatını kaybettiğinin öğrenildiği belirtilerek, "Genç taraftarımızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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