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        Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 19:15 Güncelleme: 07.08.2024 - 19:15
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        Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz, 2024-2025 sezonu için geçici transfer anlaşmasına vardığı 21 yaşındaki Emrecan Bulut'un nihai transferi için Beşiktaş'la anlaşmaya varmış, oyuncu ile 4 yıllık sözleşme yenileyerek imzalamıştır. Emrecan Bulut'a katıldığı ailemize yeniden 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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