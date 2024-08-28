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        Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 13:43 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:47
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        Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenman taktik çalışmanın ardından daraltılmış sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

        Sakatlığı bulunan Benhur Keser idmana katılmadı.

        Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

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