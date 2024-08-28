Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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