Rize'de Uluslararası MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda düzenlenen organizasyona, 5 ülkeden 120 sporcu katıldı.

Yaylada hazırlanan 4,2 kilometrelik zorlu parkurda birinci olmak için ter döken sporcuların bazılarının zorlandığı gözlendi.

Yarışları 17 yaş altı erkeklerde Eymen Şen, 17 yaş altı kızlarda Damla Eser, 15 yaş altı erkeklerde ﻿﻿Veli Sarı, 15 yaş altı kızlarda Yağmur Aytekin, 12 yaş altı erkeklerde Tuna Yıldırım, 12 yaş altı kızlarda Miray Akcan ve master erkeklerde Mustafa Yıldız birinci tamamladı.