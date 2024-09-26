Rize'de Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder "Lojistik Ulaşım" konulu forum düzenlenecek

Rize'de Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder "Lojistik Ulaşım" konulu forum, 28 Eylül Cumartesi gerçekleştirilecek.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, Ayder forumu organizasyonuyla bölgesel ölçekli bir toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.

Bir konu başlığında tartışmalar, müzakereler ve sunumlar yapılacağını belirten Baydaş, "Nihayetinde bir bildiri yayımlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantıya bir video mesajıyla katılımı sağlanmış olacak. Şehir olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Baydaş, farklı temalarla her yıl Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nu tekrarlayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu konuyu gündemde tutmamız ve gündem oluşturmamız lazım. Gelecek yıllarda bunu büyüterek, organizasyonu geliştirerek ve konularını belirleyerek hem şehrimiz hem de bölgemizin uluslararası gündemin belirlendiği bir yer haline gelmesi için elimizden gelen katkıyı sunacağız. Önümüzdeki yıllarda organizasyonun tamamını Ayder'e taşımaya çalışacağız."

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise ilde yapılan bu tür organizasyonların önemine işaret ederek, Ayder'in dünya markası bir bölge olduğunu belirtti.