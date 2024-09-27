Rize'de silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlıdan 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda tespit edilen kişilerin araç, ev, iş yeri ve üst aramalarında 11 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 378 fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.