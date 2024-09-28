KEİPA Başkan Yardımcısı Dönmez, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu ortak bildirisini paylaştı:

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Başkan Yardımcısı, KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, ileri teknolojileri kullanarak ve düzenleyici çerçeveleri uyumlu hale getirerek mal ve hizmetlerin serbest akışını kolaylaştıran kapsamlı bir lojistik altyapı oluşturmayı ve böylece ekonomik faaliyet ve rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Dönmez, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu kapsamında Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda düzenlenen programda, forumun ortak bildirisini kamuoyuyla paylaştı.

Ekonomik kalkınmadaki modern zorlukları ve yeni trendleri dikkate alarak bölge ülkeleri arasındaki lojistik kapasitelerin genişletilmesi ve ulaştırma potansiyelinin artırılması hususlarında kararlı olduklarını belirten Dönmez, ekonomik faaliyetlerin, KEİ, KEİPA, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, KEİ İş Konseyi, KEİ Bölgesindeki Karayolu Taşımacıları Dernekleri Birliği çerçevesindeki üye devletlerin daimi gayretlerinin yanı sıra iş dünyasının ve yerel makamların katkıları sayesinde iyi komşuluk ve dostluk ruhuyla dinamik bir şekilde geliştiğini ifade etti.

Dönmez, etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu ulaştırma sistemlerinin ve lojistiklerinin geliştirilmesi adına ulaştırma ve lojistik sektörlerinin ilgili tüm tarafları arasındaki iş birliğinin önemini tanıdıklarının altını çizerek "Ulaştırma ağlarının etkinliğinin geliştirilmesi ve lojistik çalışmalarının optimize edilmesi için altyapıya ve teknolojiye yatırım yapılması ihtiyacını teyit etmekteyiz. Bağlantısallık dahil, ekonomik ve ticari gelişmelerin siyasi istikrar ve kalıcı barışın tesisiyle mümkün olabileceğinin bilinciyle, birlikte çalışarak ortak zorlukları ele alabilir ve ulaştırmanın etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi adına yenilikçi çözümler bulabiliriz." dedi.

KEİ üyesi devletlerin ekonomik büyüme ve bölgesel entegrasyon için verimli lojistik sistemlerinin önemli rolünü kabul ettiğini vurgulayan Dönmez, şu değerlendirmede bulundu: "Karadeniz iş birliği sürecindeki tüm aktörler ticareti geliştirecek ve malların ve ulaştırma hizmetlerinin teslimat sürelerinin etkili bir şekilde kısaltılmasını sağlayacak kapsamlı lojistik ağların geliştirilmesini gözetmektedir. Bizler ileri teknolojileri kullanarak ve düzenleyici çerçeveleri uyumlu hale getirerek mal ve hizmetlerin serbest akışını kolaylaştıran kapsamlı bir lojistik altyapı oluşturmayı ve böylece ekonomik faaliyet ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Mevcut bölgesel girişimler arasında, küresel tedarik zincirlerine entegrasyon için bir kilit merkezi olarak ileride hizmet edecek Rize'deki yüksek teknolojili bir endüstriyel gelişim bölgesi olan İyidere Lojistik Merkezi'nin bu çabada önemli bir rol oynayacağını beyan ediyoruz."

Ulaşımın, bölgesel entegrasyon sürecinin temelini oluşturduğuna dikkati çeken Dönmez, KEİ üyesi devletlerin limanlar, demir yolları ve otoyollar dahil olmak üzere ulaştırma tesislerinin modernizasyonuna ve inşasına yatırım yaptığını anlattı. Dönmez, ulaşım altyapısını geliştirerek insanların ve malların taşınmasını daha verimli hale getirmeyi amaçladıklarına işaret ederek "Bu husus, bölge içi bağların güçlendirilmesiyle Karadeniz Bölgesi'ni küresel pazarlara daha iyi bağlama etkisi de yaratacaktır. İş birliği çabaları liman tesislerinin iyileştirilmesi, çok modlu taşımacılık çözümlerinin optimize edilmesi ve dirençli ve sürdürülebilir taşımacılık ağları sağlamak için dijital teknolojilerin entegre edilmesi üzerinde yoğunlaşmalıdır. Rize ilinin ulaştırma ve lojistik potansiyeli, emniyetin, güvenilirliğin ve malların hızlı teslimatının yanı sıra bölgedeki toplumlar ve iş faaliyetleri için ekonomik kalkınma ve refaha destek veren optimal ekonomik faydaların geliştirilmesine gerçek bir katkı sağlayabilir." diye konuştu.

- "Gemi inşasında iş birliğini geliştirmeye kararlıyız" Karadeniz Bölgesi'nin teknolojik ilerlemenin itici gücü olabilecek gemi inşa sanayisinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti: "Bizler ortak girişimleri, araştırma ve geliştirme girişimlerini ve programlarını tesis ederek gemi inşasında iş birliğini geliştirmeye kararlıyız. Kaynaklarımızı ve uzmanlığımızı bir araya getirerek gemi inşa sektörlerimizin rekabetçiliğini güçlendirebilir, yüksek kaliteli istihdam olanakları yaratabilir ve çevresel açıdan sürdürülebilir denizcilik teknolojilerinin ortaya çıkmasına hep birlikte katkıda bulunabiliriz. Bu yaklaşım Karadeniz Bölgesi'nin küresel gemi inşa pazarında kilit bir oyuncu olarak konumlanmasına yardımcı olacaktır."

Dönmez, Karadeniz Bölgesi'nin petrol, doğal gaz, yenilenebilir enerji ve hidroelektrik dahil olmak üzere zengin enerji kaynaklarına sahip olduğunun altını çizdi. Bölgenin aynı zamanda enerji geçişi için geniş beklentilere sahip önemli petrol ve doğal gaz rezervlerine de yakın bir konumda olduğunu dile getiren Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orta Asya ve Hazar Bölgesi'nden Batı ile Doğu'yu, Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve ana enerji yolları, Karadeniz Bölgesi'nin transit konumu nedeniyle bölge ülkeleri üzerinden geçmektedir. Tüm bunlar, çok taraflı bölgesel ve küresel enerji projelerinin uygulanması için koşullar yaratmakta ve bölgenin jeostratejik önemini artırmaktadır. Günümüzdeki önceliğimiz bölgenin enerji potansiyelinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi adına aramanın, üretimin ve altyapının geliştirilmesine yatırım yapılmasıdır. Ayrıca sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş bir enerji karışımının sağlanması, elverişli bir yatırım ortamının yaratılması, enerji güvenliğinin artırılması, çevresel zararların azaltılması ve temiz enerjiye geçişin hızlandırılması adına yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesine odaklanılması önemlidir."

Dönmez, güvenli, etkin ve sürdürülebilir ulaştırma lojistiğinin geliştirilmesine olan taahhütlerini yinelediklerini belirterek "Birlikte çalışarak ve somut adımlar atarak tüm katılımcılara fayda sağlayacak ve bir bütün olarak ekonomilerimizin ve toplumlarımızın kalkınmasına katkı sağlayacak daha sürdürülebilir ve etkin ulaştırma sistemleri yaratabiliriz." dedi. Etkinliğin önemine gönülden inandıklarını ve böylesi bir forumun her yıl tertiplenmesini uygun gördüklerini ifade eden Dönmez, "Forumun katılımcıları, forumun yüksek bir seviyede düzenlenmiş olduğunu vurgulayarak toplantının tertiplenmesinde yer alan Türkiye'nin ulusal ve yerel makamlarına ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine mükemmel bir çalışma ortamını sağladıkları ve sıcak misafirperverlikleri için şükranlarını ifade etmektedir." diye konuştu.