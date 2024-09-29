Hentbol: Erkekler Süper Lig
Erkekler Hentbol Süper Lig'in 5. haftasında Güneysuspor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 34-31 yendi.
Erkekler Hentbol Süper Lig'in 5. haftasında Güneysuspor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 34-31 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk takım, 17-12 önde bitirdi.
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