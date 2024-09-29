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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Erkekler Hentbol Süper Lig'in 5. haftasında Güneysuspor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 34-31 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 16:09 Güncelleme: 29.09.2024 - 16:09
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Erkekler Hentbol Süper Lig'in 5. haftasında Güneysuspor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 34-31 yendi.

        Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk takım, 17-12 önde bitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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