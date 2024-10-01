Rize'de kamyon ile çarpışan beton mikserindeki 2 kişi yaralandı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Y.C. (54) idaresindeki 61 AES 994 plakalı kamyon ile Ü.K. (40) idaresindeki 53 ABN 788 plakalı beton mikseri, Kalkandere-Rize yolunda çarpıştı.

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