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        Kırık Tüneli'ndeki çalışmalar devam ediyor

        Rize İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçeleri arasında, Ovit Tüneli'nin devamı olarak yapımına başlanan Kırık Tüneli'ndeki çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 20:09 Güncelleme: 02.10.2024 - 20:17
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        Kırık Tüneli'ndeki çalışmalar devam ediyor
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        Rize İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçeleri arasında, Ovit Tüneli'nin devamı olarak yapımına başlanan Kırık Tüneli'ndeki çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kırık Tüneli'nde bir araya gelerek Erzurum Karayolları Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan ve diğer ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Rize Valisi Baydaş, burada yaptığı açıklamada, bölgedeki tünellerin Türkiye'nin özellikle kalkınma yolu kapsamında kuzey-güney aksını birbirine bağlayan çok stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

        Dallıkavak Tüneli'nde de çalışmaların bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını dile getiren Baydaş, "Kırık Tüneli'nde yaklaşık 7 bin 100 metrelik çift tünelin geriye 850 metre civarı bir kısmı kalmış durumda. Bağlantı yollarının da inşaatları devam ediyor. Bu bizler açısından Rize'yi Erzurum'a bağlayacak, Güneydoğu Anadolu'yu sahile, Karadeniz'i açacak önemli bir yoldur. Devlet açısından stratejik bir yoldur." diye konuştu.

        Baydaş, Rize'nin İyidere ilçesinde lojistik limanının yapımına devam edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin en büyük limanlarından biri inşa ediliyor. Son aşamaya da gelinmiş durumda. İnşallah önümüzdeki sene başında lojistik dolgu alanının inşaatı tamamlanmış olacak. Daha sonra üstyapısı devam edecek. Lojistik limanlar kara yolu ve demir yolu bağlantılarıyla sağlıklı çalışır. Bu yönde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar ki bugün bulunduğumuz bu yol onlardan bir tanesidir. Daha evvel Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bir demir yolu bağlantısı da çalışmış. 2020 yılında yine Erzurum-İyidere, Aşkale-İyidere üzeri bir demir yolu bağlantısı çalışması da var. Bunlar inşallah zamanla üzerinde konuşulup tıpkı bu bulunduğumuz yol gibi proje ve altyapı ihalesi yapılıp gerçekleşecek işlerdir."

        -"Dört vardiya halinde 24 saat bir çalışma yürütüyorlar"

        Erzurum Valisi Çiftçi ise Kırık Tüneli'nin iki tüp uzunluğunun 14 bin 200 metre olduğuna dikkati çekerek, bunun yaklaşık 12 bin 500 metresinin bittiğini aktardı.

        Çalışmaların büyük bir gayretle sürdüğünü vurgulayan Çiftçi, "Geriye 1740 metrelik bir kısmı kaldı. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz, müteahhit firma dört vardiya halinde 24 saat bir çalışma yürütüyorlar. Kalan kısmın da en kısa sürede bitirilmesi için tüm imkanları seferber etmiş durumdalar. Çalışmalar biraz zor zeminde yürüdüğü için yavaş seyrediyor ama en kısa sürede bitirilmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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