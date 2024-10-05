Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında DEPSAŞ Enerji As, deplasmanda Güneysuspor'u 41-30 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında DEPSAŞ Enerji As, deplasmanda Güneysuspor'u 41-30 yendi.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk takım 19-12 önde bitirdi.
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