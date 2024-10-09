Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik 17 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelilerin adreslerinde, üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 399,2 gram sentetik uyuşturucu, 21,09 gram kubar esrar, 35 kenevir, 3 sentetik ecza, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, yivsiz av tüfeği, 4 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 22'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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