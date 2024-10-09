Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde, üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 399,2 gram sentetik uyuşturucu, 21,09 gram kubar esrar, 35 kenevir, 3 sentetik ecza, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, yivsiz av tüfeği, 4 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

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