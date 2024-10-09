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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:40 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:40
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik 17 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında operasyon gerçekleştirildi.

        Şüphelilerin adreslerinde, üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 399,2 gram sentetik uyuşturucu, 21,09 gram kubar esrar, 35 kenevir, 3 sentetik ecza, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, yivsiz av tüfeği, 4 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 22'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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