Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 45-36 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 45-36 yendi.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 24-16 önde tamamlayan konuk takım, karşılaşmayı da 45-36 kazandı.
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