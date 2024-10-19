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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 45-36 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:56 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:56
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 45-36 yendi.

        Güneysu Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 24-16 önde tamamlayan konuk takım, karşılaşmayı da 45-36 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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