Rize, Artvin, Ordu ve Bayburt'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Rize, Artvin, Ordu ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde soğuk hava etkili oluyor.



Rize'de kar yağışı dolayısıyla İkizdere'de 12, Çayeli'nde 7 ve Hemşin'de 2 olmak üzere 21 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması çalışmalarını 15 iş makinesi ve 34 personel ile sürdürüyor.



Öte yandan Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda kar yağışıyla birlikte görülmeye değer manzaralar oluştu.



- Artvin



Artvin'de soğuk havanın etkili olduğu yüksek kesimler karla kaplandı.



İl merkezindeki Çamlık Mahallesi ve Kafkasör yaylası ile çiçek açan bazı ağaçlar kar altında kaldı.



Öte yandan il merkezi, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde yüksek rakımlı bazı köy yollarında kar ve heyelanlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.



- Ordu



Ordu'da orta ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.



Kar yağışı sonrası ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışması sürüyor.



Karın ardından Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda güzel manzaralar oluştu.



- Bayburt



Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor.



Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 12 derece olarak kaydedildi.



Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

