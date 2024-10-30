Rize'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı
Rize'de hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
Rize'de hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
Atmeydanı Mahallesi'nde Selçuk E. idaresindeki 53 RT 713 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Denizciler İlköğretim Okulu öğrencisi Ö.S.A'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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