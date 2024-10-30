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        Rize'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı

        Rize'de hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:39
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        Rize'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı
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        Rize'de hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

        Atmeydanı Mahallesi'nde Selçuk E. idaresindeki 53 RT 713 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Denizciler İlköğretim Okulu öğrencisi Ö.S.A'ya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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