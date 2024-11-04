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        Rize'de çay bahçesine devrilen araçta maddi hasar oluştu

        Rize'nin Pazar ilçesinde çay bahçesine devrilen hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 21:41 Güncelleme: 04.11.2024 - 21:41
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        Rize'de çay bahçesine devrilen araçta maddi hasar oluştu
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        Rize'nin Pazar ilçesinde çay bahçesine devrilen hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

        İlçeye bağlı Hisarlı köyünde B.B. yönetimindeki 34 RE 7630 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay bahçesine devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Maddi hasarın meydana geldiği kazada, sürücü ise yara almadan kurtuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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