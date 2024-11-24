Rize'de emekli öğretmen son yolculuğuna Öğretmenler Günü'nde uğurlandı

Cenaze törenine, Mustafa Ceylan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, eğitim camiası çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kanser tedavisi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam 68 yaşında yaşamını yitiren Mustafa Ceylan için Sahil Camisi'nde tören düzenlendi.

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