Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı
Çaykur Rizespor: Grbic, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, (Dk. 87 Eray Korkmaz) Muhammet Taha Şahin, Papanikolaou, Olawoyin, Ghezzal (Dk. 84 Benhur Keser), Varesanovic (Dk. 69 Buljubasic), Emrecan Bulut (Dk. 84 Zeqiri), Sowe (Dk. 84 Jurecka)
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Carole, Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Mane), Hasan Ali Kaldırım, Bourabia (Dk. 46 Baran Ali Gezek), Kartal Kayra Yılmaz, Karimi (Dk. 70 Ackah), Morte (Dk. 70 Nazon), Bahoken
Goller: Dk. 41 Emrecan Bulut, Dk. 71 ve 81 Sowe (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 75 Bahoken (Bellona Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Morte, Dk. 72 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor), Dk. 70 Papanikolaou, Dk. 72 Grbic, Dk. 79 Sowe, Dk. 83 Mithat Pala, (Çaykur Rizespor)
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