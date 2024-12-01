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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 18:08 Güncelleme: 01.12.2024 - 18:08
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı

        Çaykur Rizespor: Grbic, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, (Dk. 87 Eray Korkmaz) Muhammet Taha Şahin, Papanikolaou, Olawoyin, Ghezzal (Dk. 84 Benhur Keser), Varesanovic (Dk. 69 Buljubasic), Emrecan Bulut (Dk. 84 Zeqiri), Sowe (Dk. 84 Jurecka)

        Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Carole, Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Mane), Hasan Ali Kaldırım, Bourabia (Dk. 46 Baran Ali Gezek), Kartal Kayra Yılmaz, Karimi (Dk. 70 Ackah), Morte (Dk. 70 Nazon), Bahoken

        Goller: Dk. 41 Emrecan Bulut, Dk. 71 ve 81 Sowe (Çaykur Rizespor)

        Kırmızı kart: Dk. 75 Bahoken (Bellona Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Morte, Dk. 72 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor), Dk. 70 Papanikolaou, Dk. 72 Grbic, Dk. 79 Sowe, Dk. 83 Mithat Pala, (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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