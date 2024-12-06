Rize'de şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçenin Konaklar Mahallesi'nde Ali Biryol yönetimindeki 35 BSK 787 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Biryol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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