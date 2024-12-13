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        Rize'de kar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı

        Rize'de üç ilçede 14 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:08
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        Rize'de kar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Rize'de üç ilçede 14 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar dolayısıyla İkizdere'de 10, Çamlıhemşin'de 3 ve Ardeşen ilçesinde 1 olmak üzere 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan kar kalınlığı Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda 20, Ovit Dağı Geçidi'nde ise 30 santimetreye ulaştı.

        Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ile Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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