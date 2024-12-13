Rize'de kar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı
Rize'de üç ilçede 14 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Rize'de üç ilçede 14 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar dolayısıyla İkizdere'de 10, Çamlıhemşin'de 3 ve Ardeşen ilçesinde 1 olmak üzere 14 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan kar kalınlığı Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda 20, Ovit Dağı Geçidi'nde ise 30 santimetreye ulaştı.
Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ile Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
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