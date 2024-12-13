Rize'de kar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'de üç ilçede 14 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar dolayısıyla İkizdere'de 10, Çamlıhemşin'de 3 ve Ardeşen ilçesinde 1 olmak üzere 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.