Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Habil Özbakır), Hojer, Buljubasic, Varesanovic (Dk. 46 Doğanay Avcı), Papanikolaou (Dk. 46 Benhur Keser), Zeqiri, Emrecan Bulut (Dk. 63 Hadziahmetovic), Jurecka (Dk. 63 Sowe)
Artı Değer Vanspor FK: Cantuğ Temel (Dk. 89 Sedat Ablak), Onur Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 85 Mert Beler), Muhammed Çoksu (Dk. 84 Boran Yağızer), Rıdvan Dönmez, Kerem Çağatay (Dk. 89 Abdülkadir Akyüz), Muhammed Ali Doğan, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım (Dk. 46 Ömer Arda Bilici), Sergen Yatağan, Hasan Bilal, Fuat Bavuk
Goller: Dk. 19 Jurecka, Dk. 25 Emrecan Bulut, Dk. 35 ve Dk. 84 Zeqiri, Dk. 43 ve 45+2 Varesanovic (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Muhammed Ali Doğan (Artı Değer Vanspor FK)
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