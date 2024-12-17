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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 20:10 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:10
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım

        Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Habil Özbakır), Hojer, Buljubasic, Varesanovic (Dk. 46 Doğanay Avcı), Papanikolaou (Dk. 46 Benhur Keser), Zeqiri, Emrecan Bulut (Dk. 63 Hadziahmetovic), Jurecka (Dk. 63 Sowe)

        Artı Değer Vanspor FK: Cantuğ Temel (Dk. 89 Sedat Ablak), Onur Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 85 Mert Beler), Muhammed Çoksu (Dk. 84 Boran Yağızer), Rıdvan Dönmez, Kerem Çağatay (Dk. 89 Abdülkadir Akyüz), Muhammed Ali Doğan, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım (Dk. 46 Ömer Arda Bilici), Sergen Yatağan, Hasan Bilal, Fuat Bavuk

        Goller: Dk. 19 Jurecka, Dk. 25 Emrecan Bulut, Dk. 35 ve Dk. 84 Zeqiri, Dk. 43 ve 45+2 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Muhammed Ali Doğan (Artı Değer Vanspor FK)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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