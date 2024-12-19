Rize'de tahliye edilen apartman için yıkım kararı çıktı

Rize'de şiddetli fırtınada sallandığı gerekçesiyle tahliye edilen apartman için yıkım kararı alındı.

Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda 14 Aralık'ta boşaltılan 8 katlı iki bloktan oluşan apartmanda, Rize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile AFAD ekiplerince başlatılan inceleme tamamlandı.

Rize Belediyesi zabıta ekiplerince iki gün önce mühürlenen bina için yıkım kararı alındı.

Apartman sakinleri, yıkım kararının ardından eşyalarını vinç yardımıyla binadan tahliye işlemini sürdürüyor.

Ali Haydar Karahan, gazetecilere, yıkım kararı alındığını ancak yıkım işleminin ne zaman yapılacağını bilmediklerini söyledi.

Kararın bu yönde çıkacağını tahmin ettiklerini anlatan Karahan, "Apartman sakinleri olarak da yıkılmasını istiyoruz. 50 yıllık bir bina. Dairelerde, katlarda herhangi bir çatlak, hasar yok ama kolonlarda var. En son fırtınadan dolayı bu çatlaklar olmadı, çok eskiden vardı." dedi.