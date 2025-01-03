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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 22:04 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:04
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil

        Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Dal Varesanovic (Dk. 76 Buljubasic), Hadziahmetovic (Dk. 83 Hojer), Ghezzal, Olawoyin (Dk. 51 Papanikolaou), Akintola (Dk. 83 Emrecan Bulut), Ali Sowe (Dk. 83 Jurecka)

        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 87 Onur Bulut), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 41 Emirhan Topçu), Udokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan (Dk. 74 Ndour), Al-Musrati, Rafa Silva, Fernandes, Muçi (Dk. 74 Chamberlain), İmmobile (Dk. 74 Semih Kılıçsoy)

        Goller: Dk. 38 Gedson Fernandes (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor), Dk. 45+3 Muçi (Beşiktaş)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Udokhai, Dk. 82 Svensson (Beşiktaş), Dk. 42 Hadzeahmetovic, Dk. 45 Mithat Pala, Dk. 56 Alikulov, Dk. 90+1 Ghezzal (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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