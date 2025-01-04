Rize'de babasının adını taşıyan aile sağlığı merkezinde hekimlik yapıyor

Rize'de Doktor Muhammed Onur Korkmaz, 8 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Doktor Talip Korkmaz'ın adının yaşatıldığı Aile Sağlığı Merkezi'nde göreve başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 26 yaşındaki Korkmaz, ilk görev yeri olarak Dr. Talip Korkmaz 11 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne atandı. Korkmaz, babasının fotoğraflarının yer aldığı odasında hasta muayene ediyor.

Korkmaz, gazetecilere, hekim olma yolunu kendisine rahmetli babasının açtığını söyledi. Babasını örnek alarak hekim olmayı seçtiğini belirten Korkmaz, "Bulunduğumuz sağlık ocağında kendisi bana beyaz önlüğü giydirmişti. Tıp fakültelerinde her öğrenciye beyaz önlük giyme töreni yapılır. Benim törenim ise daha fakülteye başlamadan önce burada babam tarafından yapılmıştı." dedi.

Korkmaz, 2017'de fakülteye başlamadan babasını kaybettiğini dile getirerek, "Fakülteyi okurken onun tecrübelerinden faydalanamadım ama burada rahmetli babamın en yakın dostu olan Köksal hocamla birlikte çalışıyoruz." diye konuştu. Muhammed Onur Korkmaz, "Ben ondan aldığım bayrağı inşallah aynı hassasiyetle devam ettirmeye çalışacağım." ifadesini kullandı.