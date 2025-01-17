Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı devam ediyor

Rize'de Kaçkar Dağları'nda iki haftada 68 kişi heliski yaptı.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005'ten beri yapılıyor.

Bölgedeki faaliyet, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından iki hafta önce başladı. İlk hafta İsviçre, Belçika, Almanya, İtalya ve Fransa'dan gelen 23, bu hafta ise 45 sporcu Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı yaşadı.

Kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu bölgede kayan heliski tutkunları için güvenliğin en üst seviyede tutulduğu, nisanın ortasına kadar sürmesi beklenen faaliyet için 300'e yakın kişinin akredite olduğu öğrenildi.