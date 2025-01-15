Aydınlatma direğine çarpan cipin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Rize-Güneysu kara yolu Akarsu mevkisinde meydana geldi. Şehir merkezinden Güneysu ilçesi yönüne ilerleyen Resul K.’nin kontrolünü kaybettiği 61 VU 182 plakalı cip, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada cipin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Resul K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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