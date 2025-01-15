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        Aydınlatma direğine çarpan cipin sürücüsü yaralandı

        RİZE'de aydınlatma direğine çarpan cipin sürücüsü Resul K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:45 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:50
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        Aydınlatma direğine çarpan cipin sürücüsü yaralandı
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        RİZE’de aydınlatma direğine çarpan cipin sürücüsü Resul K. (26) yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Rize-Güneysu kara yolu Akarsu mevkisinde meydana geldi. Şehir merkezinden Güneysu ilçesi yönüne ilerleyen Resul K.’nin kontrolünü kaybettiği 61 VU 182 plakalı cip, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada cipin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Resul K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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